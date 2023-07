Brutalo-Jugend-Gang raubt Teenager aus und pinkelt auf sie!

Berlin - Widerlicher Angriff in Prenzlauer Berg. In der Nacht zu Sonntag sind ein 15- und 16-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls geworfen. Besonders perfide: Nachdem sie verprügelt wurden, sollen die Schläger auf die beiden Teenager uriniert haben.

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige stellen, einen 16- und einen 17-Jährigen. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa

Der Polizei zufolge trafen der 15- und 16-Jährige, sowie ein weiterer 16-Jähriger gegen 1.40 Uhr auf dem Helmholtzplatz auf eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher. Diese verlangten ihre Wertsachen.

Da sich einer des Trios aber weigerte und sich mit seinen Begleitern entfernte, griff die Gruppe sofort an. Sie hatten es auf den 15- und 16-Jährigen abgesehen, brachten den Jüngeren durch Faustschläge zu Boden und sollen auch danach weiter auf ihn eingetreten haben - unter anderem gegen den Kopf.

Beim 16-Jährigen ein ähnliches Bild: Er soll ebenfalls durch Schläge zu Boden gebracht worden sein. Auch auf ihn wurde eingetreten. Zudem soll er mit einem Messer bedroht worden sein.

Nachdem sie die Wertsachen an sich reißen konnten, sollen die Tatverdächtigen noch auf ihre Opfer gepinkelt haben. Erst dann ergriffen sie die Flucht.

Beide mussten schließlich ins Krankenhaus. Während der Jüngere eine Platzwunde am Kopf sowie ein Hämatom an einem Arm erlitt, klagte der 16-Jährige über Hörverlust in einem Ohr. Der andere gleichaltrige Begleiter blieb unverletzt.