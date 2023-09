Falscher Polizist zockt Touristen ab: Festnahme!

Berlin - Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt gegen einen mutmaßlichen Trickdieb, der sich als Polizist ausgab, um Touristen in Berlin-Mitte zu bestehlen.

Der falsche Polizist (47) hatte es gezielt auf ausländische Berlin-Besucher abgesehen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der 47-jährige Tatverdächtige am Dienstag gegen 15 Uhr am S-Bahnhof Friedrichstraße festgenommen.

Zuvor hatten Zivilpolizisten den Mann dabei beobachtet, wie dieser an verschiedenen touristischen Hotspots offenbar gezielt Berlin-Besucher aus dem Ausland ansprach.

Der falsche Polizist ließ sich die Ausweispapiere und Geldbörsen seiner Opfer aushändigen, um diese zu "kontrollieren".

Am heutigen Mittwoch soll der 47-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.