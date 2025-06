Frau versucht Ex-Freund in Lichtenberg mit Messer zu töten: Täterin muss in Psychiatrie

Berlin - Eine 41-Jährige hat am Freitag in Berlin-Lichtenberg versucht, ihren ehemaligen Lebensgefährten (49) mit einem Messer zu töten. Dieser überlebte schwer verletzt, die Angreiferin befindet sich in der Psychiatrie.

Nach einem Messerangriff in Lichtenberg konnte die Polizei am Freitag die 41 Jahre alte Angreiferin vor Ort festnehmen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa

Die Messerattacke trug sich laut Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft am Vormittag in der Wohnung des 49-Jährigen an der Giselastraße zu. Vor dem Angriff soll es zum Streit gekommen sein.

Dabei habe die Frau mehrfach auf ihren Ex-Freund eingestochen. Der 49-Jährige schaffte es, obwohl schwer verletzt, die Angreiferin in einem Zimmer einzusperren. Dort konnte die Polizei sie später festnehmen.

Der 49-Jährige kam ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Er ist außer Lebensgefahr.

Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Tiergarten ordnete am Samstag an, die 41-Jährige vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen.

Es lägen Hinweise vor, dass die Frau zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen sei, hieß es. Demnach leidet die 41-Jährige unter einer psychischen Erkrankung.