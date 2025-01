Influencer schießt Rakete in Kinderzimmer und wird festgenommen: "Was will die Polizei denn von mir?"

Berlin - Influencer Atallah Younes, der in der Silvesternacht eine Feuerwerksrakete in eine Wohnung in Berlin-Neukölln geschossen hat, hält den Vorfall für aus der Welt geräumt. Dennoch wurde er am heutigen Samstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Doch bei seinem Ausreiseversuch ging er den Einsatzkräften am Flughafen BER in die Fänge.

Was er getan habe, tue ihm sehr leid. Er wisse nicht, wie eine Rakete funktioniere. Zugleich äußerte er Unverständnis für die Ermittlungen. "Was will die Polizei denn von mir? Denken die, ich bin ein Flüchtling?" Er sei als Tourist in Deutschland, sagte der Mann und kündigte an, wieder zurück in seine Heimat zu fliegen.

Dies sei sein vorerst letzter Besuch in Deutschland gewesen. Er habe infolge der Aktion Rassismus erlebt.

Erstmeldung, 15.33 Uhr, aktualisiert: 18.39 Uhr