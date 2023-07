07.07.2023 08:34 Kellerbrand in Berlin-Neukölln: Zwei Menschen verletzt

In Berlin-Neukölln im Ortsteil Gropiusstadt hat es in der Nacht zu Freitag in einem 13-geschossigen Hochhaus gebrannt. Zwei Menschen wurden dabei verletzt.

Von Mia Goldstein

Berlin - In Berlin-Neukölln hat es in der Nacht zu Freitag in einem 13-geschossigen Hochhaus im Ortsteil Gropiusstadt gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr versorgte zwei verletzte Menschen. © Morris Pudwell Nach Angaben der Feuerwehr wurden durch den Brand in der Severingstraße zwei Menschen verletzt, die mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Das Feuer, das sich gegen 1.40 Uhr auf einer Fläche von rund zehn Quadratmetern ausgebreitet hatte, wurde durch die alarmierten Einsatzkräfte rasch gelöscht. Der Rauch zog sich jedoch durch das ganze Hochhaus, das von der Feuerwehr entlüftet werden musste. Die Bewohner konnten während des Einsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Berlin Crime Ekel-Randalierer bewirft Passanten mit Blumenkübeln und Urineimer Laut einem Sprecher der Feuerwehr waren rund 50 Einsatzkräfte vor Ort. Durch den Brand wurde zudem eine Frischwasserleitung beschädigt. Warum das Feuer ausgebrochen war, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Titelfoto: Morris Pudwell