30.12.2024 08:02 Kneipenstreit endet in Kreuzberg mit Messerstichen: 49-Jähriger in Lebensgefahr!

Eine Auseinandersetzung in einer Kneipe in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntag heftig eskaliert: Ein Mann (49) wurde durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt.

Von Christoph Carsten

Berlin - Eine Auseinandersetzung in einer Kneipe in Berlin-Kreuzberg ist am Sonntagnachmittag heftig eskaliert: Ein 49-Jähriger wurde durch Messerstiche lebensbedrohlich verletzt. Eine Bar in Kreuzberg war am Sonntag Schauplatz einer blutigen Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa Laut Informationen der Polizei gerieten der Mann und eine 48-jährige Frau gegen 16.20 Uhr in einer Bar an der Boppstraße in einen Streit mit einem anderen Kneipengast. Die zunächst verbal ausgetragene Konflikt wurde im weiteren Verlauf schnell blutig: Der bislang unbekannte Mann fügte der 48-Jährigen eine Schnittverletzung im Gesicht zu, woraufhin sich das Geschehen nach draußen auf den Gehweg verlagerte. Dort stach der Angreifer dem 49-Jährigen mehrfach mit dem Messer in den Bauch. Dann ergriff er die Flucht. Berlin Crime Furchtbare Tat in Spandau: Frau niedergestochen - Lebensgefahr! Der alarmierte Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Der 49-Jährige wurde notoperiert, schwebt jedoch immer noch in Lebensgefahr. Der Messerstecher konnte unerkannt entkommen und ist sich weiter auf der Flucht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Berliner Polizei.

