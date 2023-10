Linksradikale bewerfen Polizei mit Böllern: Mehrere Beamte verletzt

Berlin - Explosiver Jahrestag: Am Montagabend haben sich etwa 40 Linksradikale im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg versammelt und Straßenbarrikaden errichtet.

Einsatzkräfte der Polizei bereiten sich am Morgen des 9. Oktober 2020 auf den Großeinsatz zur Räumung des besetzten Hauses in der Liebigstraße 34 vor. (Archivfoto) © Christophe Gateau/dpa

Wie die Polizei bei X, vormals Twitter, mitteilte, fand sich die Gruppe gegen 18.30 Uhr an der Rigaer Straße im Ortsteil Friedrichshain ein und stellte Gegenstände auf die Fahrbahn, die dann angezündet wurden.

Als die ersten Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, um die Straße zu räumen, wurden sie demnach mit Böllern beworfen. Dabei sollen mehrere Beamte verletzt worden sein.

Am 9. Oktober 2020 wurde das Haus in der Liebigstraße 34, das sich an der Ecke zur Rigaer Straße befindet, bei einem Großeinsatz von der Polizei geräumt. Das Gebäude wurde zuvor von einer linksradikalen Gruppe besetzt gehalten.