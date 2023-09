06.09.2023 13:57 Männer gehen in Neukölln mit Baseballschläger aufeinander los

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch rückten Polizei und Rettungskräfte in Neukölln an, um eine Schlägerei zu beenden.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In Berlin-Neukölln kam es in der Nacht zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken, um die Situation zu entschärfen. Die Polizei nahm insgesamt acht Tatverdächtige fest. © Paul Zinken/dpa Wie die Polizei am Mittwochnachmittag berichtet, soll es in der Nacht auf Mittwoch in der Heinrich-Schlusnus-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens 15 Personen gekommen sein. Die Einsatzkräfte trafen gegen 22.30 Uhr auf zwei Brüderpaare im Alter von 23 und 26, sowie 23 und 17 Jahren. Alle vier Männer schlugen sich und traten wild aufeinander ein. Zeitgleich schlug ein 25-Jähriger mit einem Baseballschläger gegen den Kopf eines am Boden knienden Mannes. Trotz mehrmaliger Aufforderung voneinander abzulassen, traten die beteiligten Personen weiter wild auf sich ein. Die Polizei sah sich daher gezwungen, Pfefferspray zu verwenden. Berlin Crime Gefährliche Zivilcourage: Mann hilft Frauen und wird von Brutalo-Trio attackiert Die Polizei konnte den 25-jährigen Angreifer anschließend in den Griff bekommen und auf den Boden zwingen. Kurze Zeit später rannte ein 43-Jähriger auf den 25-jährigen Mann zu und trat ihn gegen den Kopf. Insgesamt wurden in dieser Nacht acht Personen festgenommen. Nach den polizeilichen Ermittlungen wurden alle Verdächtigen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung, den wechselseitigen Körperverletzungen und dem schweren Landfriedensbruch dauern an und werden von der Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) geführt.

