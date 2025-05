Mann bedroht Frau auf Uni-Toilette: Rund 150 Studenten protestieren gegen Festnahme

Berlin - Die Festnahme eines 42-Jährigen hat am Sonntagmittag an der Technischen Universität Berlin den Unmut von rund 150 Studenten auf sich gezogen.

Die Polizei hatte es am Sonntag bei einem Einsatz an der TU Berlin in Charlottenburg nicht leicht. (Archivbild) © Anne Pollmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann zuvor aus noch ungeklärter Ursache mindestens eine Frau auf der Damentoilette der Hochschule bedroht haben.



Als die Polizei gegen 14 Uhr an dem Universitätsgebäude an der Straße des 17. Juni eintraf, versuchte der 42-Jährige zu fliehen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Sicherheitsmitarbeiter der Uni ihn festgehalten.



Bei seiner Festnahme leistete der Tatverdächtige Widerstand und sorgte für einen immer größer werden Menschenauflauf. Bis zu 150 Studenten solidarisierten sich mit dem Mann und protestierten gegen seine Festnahme.



Erst als die Beamten den 42-Jährigen in ein Büro brachten, um den Sachverhalt zu klären, löste sich die Menge wieder auf.

Der Tatverdächtige kam zunächst in ein Polizeigewahrsam und durfte dieses nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder verlassen.