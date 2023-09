Mann klaut und landet aus diesem Grund vor dem Haftrichter

Berlin - Am Samstagabend wurde ein Mann in Berlin-Friedrichshain verhaftet, nachdem er einen Ladendiebstahl begangen hatte. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Verdächtige im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung vom 13. September steht.

Der 21-Jährige wurde in eine psychiatrische Einrichtung überwiesen. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, soll der 21-Jährige am Samstagabend einen Ladendiebstahl in Berlin-Friedrichshain begangen haben. Daraufhin nahmen ihn die Beamten fest.

Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der junge Mann im dringenden Tatverdacht steht, am 13. September einem 26-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Da der Beschuldigte die gefährliche Körperverletzung wohl im Zustand der Schuldunfähigkeit beging, erließ der Richter nicht wie üblich Untersuchungshaft, sondern die Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung.