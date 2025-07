09.07.2025 13:22 Mann nach Streit um Spielautomat attackiert: Später fällt tiefe Wunde auf

Bei einem Streit in einem Imbiss in Berlin-Marzahn ist am Dienstag ein 34-Jähriger attackiert worden. Erst im Krankenhaus fiel die Schwere der Verletzung auf.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem Streit in einem Imbiss in Berlin-Marzahn ist am späten Dienstagabend ein 34-Jähriger attackiert worden. Erst später fiel auf, wie schwer er eigentlich verletzt war. Alles in Kürze Streit um Spielautomat in Berlin-Marzahn eskaliert

34-Jähriger von Unbekannten attackiert und verletzt

Tiefe Einstichstelle im Gesicht des Opfers entdeckt

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Verletzter wird stationär im Krankenhaus aufgenommen Mehr anzeigen In einem Imbiss in Marzahn wurde ein 34-Jähriger in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ Wie die Polizei mitteilte, spielte der Mann gegen 23 Uhr in einem Imbiss an der Allee der Kosmonauten gerade an einem Spielautomaten, als er von einem Unbekannten aufgefordert wurde, seinen Platz zu räumen. Als sich der 34-Jährige weigerte, habe dessen Gegenüber diesem ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen und dann den Imbiss verlassen. Dem Rettungsdienst fiel später bei der medizinischen Behandlung des Verletzten auf, dass der Angriff offenbar schwerwiegender war als ein einfacher Schlag. Im Gesicht des 34-Jährigen entdeckten die Einsatzkräfte eine tiefe Einstichstelle. Das Verletzungsbild legte demnach nahe, dass bei dem Angriff ein "spitzer Gegenstand" im Spiel gewesen sein musste, so die Polizei. Der 34-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Um was für eine Waffe es sich handelte, ist nicht bekannt. Ebenso unklar waren zunächst die näheren Hintergründe der brutalen Attacke. Die Berliner Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

