Mann prellt Zeche und bedroht Gäste mit Messer

Berlin - Am Montagvormittag wurde die Polizei nach Berlin-Charlottenburg gerufen, wo ein Mann seine Rechnung nicht bezahlen wollte - und im Anschluss das Personal mit einem Messer bedrohte!

Der Mann (50) bedrohte zwei Mitarbeiterinnen. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, soll sich der Vorfall gegen 10 Uhr zugetragen, ein 50-Jähriger die Rechnung seines Essens in einem Lokal in der Goethestraße nicht bezahlt haben.

Als Mitarbeiter den Mann demnach aufgefordert haben, seine Rechnung zu begleichen, soll er wütend Stühle durch das Lokal geworfen haben.

Anschließend habe der Verdächtige ein auf dem Tisch liegendes Messer genommen und zwei Mitarbeiterinnen bedroht. Alarmierte Beamte konnten den Täter außer Gefecht setzen.

Bei einer Atemalkoholmessung stellten die Einsatzkräfte bei dem 50-Jährigen einen Wert von 0,5 Promille fest.