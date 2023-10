06.10.2023 06:53 Mann randaliert in Hotel und verweigert die Festnahme

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll ein Betrunkener in einem Hotel in Neukölln randaliert haben und sich der Festnahme verweigert haben.

Von Oliver Weinhold

Berlin - Ein betrunkener Mann soll Donnerstagnacht in einem Neuköllner-Hotel randaliert haben und sein Hotelzimmer verwüstet haben. Auch die Festnahme bereitete große Probleme. Polizeibeamte durchsuchten das Hotelzimmer und sammelten Beweise. © Morris Pudwell Laut Infos von TAG24 wurden Polizeibeamte gegen 0.50 Uhr in die Jahnstraße gerufen. Dort soll ein Mann angetrunken und nur in Unterwäsche bekleidet in einer Hotellobby randaliert haben.

Die Beamten versuchten den Betrunkenen zu beruhigen, doch dieser schrie laut durch die Gegend und ging am Ende sogar auf die Polizisten los. Bei der Festnahme bereitete der Mann immer wieder Probleme, sodass mehrere Beamte nötig waren, um ihn in Gewahrsam zu nehmen. Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Polizeiwagen folgten dem Rettungswagen zur Sicherheit bis in die Klinik.

Titelfoto: Morris Pudwell