Mann wird geschubst und schlitzt sich die Arme auf

Berlin - Am Montagabend soll ein 43-Jähriger in Berlin-Friedrichsfelde von einem unbekannten Mann geschubst und gegen den Kopf getreten worden sein. Der Mann wurde dabei verletzt und medizinisch betreut.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, soll sich der Vorfall am Montagabend gegen 20 Uhr in der Straße Am Tierpark ereignet haben.

Das 43-jährige Opfer wurde von einem noch unbekannten Mann aus bislang ungeklärten Gründen geschubst.

Daraufhin fiel der Mann auf eine am Boden liegende Glasflasche. Das Opfer stürzte so unglücklich auf die Flasche, dass er sich an den Armen verletzte.

Als der Mann am Boden lag, trat der mutmaßliche Täter gegen den Kopf des 43-Jährigen. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Sewanstraße. Das Opfer wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär behandelt wurde.