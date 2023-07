Messerattacke in Neukölln: 23-Jähriger verletzt

Der 23-Jährige kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. © Morris Pudwell

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Dienstag gegen 23 Uhr auf dem Bahnsteig der U7 am U-Bahnhof Hermannplatz unterwegs, als ihn ein flüchtiger Bekannter ansprach.

Er habe ein Messer gezogen und ihm an den Bauch gehalten, als der 23-Jährige weggehen wollte, hieß es weiter. Daraufhin nutzte der Angesprochene den Angaben nach sein Pfefferspray. In der Folge riss ihn der Bekannte zu Boden und stach zu.

Zwei weitere Männer seien dazugekommen und hätten auf den Verletzten eingetreten, wie der Polizeibericht weiter vermerkt.

Der 23-Jährige konnte sich in eine U-Bahn retten und stieg mithilfe von Passanten eine Station weiter am U-Bahnhof Südstern in Berlin-Kreuzberg wieder aus. Der Verletzte kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestünde nicht.