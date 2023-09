23.09.2023 17:42 Messerstiche am Alexanderplatz: 56-Jähriger schwer verletzt

Am Freitagnachmittag erlitt ein Mann am Alexanderplatz in Berlin-Mitte schwere Verletzungen durch Messerstiche.

Von Christoph Carsten

Berlin - Am Freitagnachmittag erlitt ein Mann am Alexanderplatz in Berlin-Mitte schwere Verletzungen durch Messerstiche. Am Alexanderplatz in Berlin-Mitte kommt es immer wieder zu Gewaltdelikten. © Paul Zinken/dpa Laut Angaben der Polizei waren zwei Männer im Alter von 56 und 34 Jahren gegen 17.20 Uhr in einer Wechselstube in einen Streit geraten. Nach der verbalen Auseinandersetzung verlagerte sich das Geschehen nach draußen. Im Verlauf des Handgemenges zog der 34-Jährige ein Messer und verletzte den 56-Jährigen mehrfach am Kopf. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach jetzigem Stand nicht bestehen. Berlin Crime Mann soll Millionen veruntreut haben: Festnahme! Der Angreifer konnte sich zunächst vom Tatort entfernen, wurde aber kurz darauf von Einsatzkräften der Bundespolizei am S-Bahnhof Alexanderplatz festgenommen. Die Beamten fanden zwei Reisepässe bei dem 34-Jährigen, einer von diesen erwies sich als gefälscht. Das Messer wurde nicht gefunden. Eine Blutentnahme ergab bei dem Tatverdächtigen einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und für die weiteren Ermittlungen an ein Fachkommissariat überstellt.

Titelfoto: Paul Zinken/dpa