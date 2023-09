Mann schlägt Angreifer mit Schere in die Luft

Berlin - Am Donnerstag wurde ein 28-jähriger Mann in einem Kiosk mehrfach von einem 38-Jährigen beleidigt und geschlagen. Das Opfer wusste sich nur noch mit einer Schere zu wehren und stach damit mehrmals auf den Täter ein.

Beide Männer mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in einem Kiosk in der Danziger Straße.

Ein 38-Jähriger soll in den Kiosk getreten sein und den 28-jährigen Angestellten rassistisch beleidigt haben.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der 38-Jährige dem 28-jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der Angestellte soll sich dann mit einer Schere zur Wehr gesetzt haben und auf den Angreifer eingestochen haben.

Der 38-Jährige erlitt dabei Stichverletzungen am Oberkörper. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.