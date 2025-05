Brandstiftung! Porsche und weitere Autos brennen in der Nacht

Zwar blieb der 1. Mai in Berlin weitgehend friedlich, dennoch haben in der Nacht auf Freitag erneut mehrere Autos in Berlin gebrannt.

Von Matthias Arnold

In Berlin-Neukölln stand ein Auto in Flammen. © Morris Pudwell Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Unbekannte zündeten demnach in der Seydelstraße in Berlin-Mitte ein Luxus-Auto, einen Porsche an. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Flammen beschädigten auch zwei umstehende Autos schwer. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet. Verletzt wurde niemand.

In der Seydelstraße in Berlin-Mitte brannte ein Porsche aus. © Morris Pudwell