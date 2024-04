Porschefahrer fährt Fußgänger um und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Berlin - Am vergangenen Donnerstagabend verletzte ein unbekannter Autofahrer einen Fußgänger bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Wilmersdorf und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nun erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung.

Kurz danach beschleunigte der Unbekannte und entfernte sich vom Unfallort. Zeugen leisteten Erste Hilfe bei dem 49-Jährigen, bis alarmierte Rettungskräfte ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus brachten.

Daraufhin wurde der 49-jährige Fußgänger in die Luft geschleudert und soll anschließend auf die Fahrbahn gestürzt sein.

Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, befuhr ein Unbekannter gegen 18.50 Uhr mit seinem Porsche den Hohenzollerndamm in Richtung A100.

Die Ermittler wollen wissen:

zum unfallverursachenden Fahrzeug (z.B. Marke, Typ, Farbe, amtliches Kennzeichen) machen? Wer kann Angaben zu möglichen Insassen des unfallverursachenden Fahrzeuges (z.B. Anzahl, Geschlecht, äußere Erscheinung/Beschreibung) machen?

Wer kann Angaben zur gefahrenen Geschwindigkeit und Fahrtstrecke, einschließlich Fluchtrichtung, des unfallverursachenden Autos machen?

Wer kann Angaben zur Laufstrecke des geschädigten Fußgängers machen?

Wer kann Angaben sonstiger Art zum Unfallgeschehen machen?

Wer sachdienliche Hinweise hat, wird gebeten, sich von Montag bis Freitag (9 bis 15 Uhr) an das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) zu wenden. Entweder unter der Telefonnummer (030) 4664-272300/10/20 oder außerhalb der Bürozeiten unter (030) 4664-271010. Alternativ auch per E-Mail an dir2k23@polizei.berlin.de.