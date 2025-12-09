Razzien in Berlin: Polizei findet scharfe Waffen, Munition und Drogen

Berlin - Bei einem Einsatz gegen die grassierende Waffengewalt und organisierte Kriminalität in der Hauptstadt hat die Berliner Polizei erneut scharfe Schusswaffen und dazugehörige Munition sichergestellt.

Die Polizei durchsuchte mehrere Objekte in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild) © Lilli Förter/dpa

Wie die Polizei mitteilte, rückten am Montagabend und Dienstagmorgen die Einsatzkräfte der BAO Ferrum gemeinsam mit Zoll, Finanzamt und Ordnungsamt zu Kontrollen in zwei Geschäftslokalen in Charlottenburg und einer Bar in Wilhelmstadt aus.

In einem Geschäft an der Fasanenstraße entdeckten sie in der Bauchtasche eines 23-Jährigen eine scharfe Schusswaffe. In seiner Jacke fanden die Beamten zudem 23 Portionen mit mutmaßlichem Kokain.

Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen in Moabit stießen sie auf zwei weitere Schreckschusswaffen, die ebenfalls sichergestellt wurden. Der 23-Jährige wurde festgenommen und soll einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Am Dienstagmorgen schlug die Polizei auch in anderen Bezirken zu: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin durchsuchten Ermittler fünf Wohn- und Geschäftsadressen in Berlin und eine Privatadresse in Velten (Brandenburg).