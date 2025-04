23.04.2025 13:02 Schrecklicher Fund in Spandau: 74-Jähriger und Sohn liegen tot vor Wohnhaus

Stürzte ein Vater den Sohn mit in den Tod? In Berlin-Spandau sind am Mittwoch ein Rentner (74) und sein 42 Jahre alter Sohn tot vor einem Haus gefunden worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Stürzte ein Vater den eigenen Sohn mit in den Tod? In Berlin-Spandau sind am Dienstagabend ein Rentner (74) und sein 42 Jahre alter Sohn tot vor einem Wohnhaus gefunden worden. Im Berliner Ortsteil Wilhelmstadt wurden am Dienstag die Leichen eines 74-Jährigen und seines 42-jährigen Sohnes gefunden. (Symbolbild) © David Inderlied Nach aktuellem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus. Demnach soll der Rentner sich selbst und seinen Sohn durch einen Sturz aus großer Höhe getötet haben. Polizei und Feuerwehr waren gegen 19 Uhr in die Sandstraße im Ortsteil Wilhelmstadt alarmiert worden. Dort stießen sie vor einem Mehrfamilienhaus auf die leblosen Körper des Rentners und seines Sohnes. Für sie kam jede Hilfe zu spät, und die Reanimationsversuche blieben vergeblich. Details zu den Hintergründen der grausigen Tat sind noch nicht bekannt. Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin haben die Ermittlungen übernommen. Normalerweise berichtet die Redaktion von TAG24 nicht über Suizide. Da es sich aber offenbar um einen erweiterten Suizid mit polizeilichen Ermittlungen handelt, haben wir uns zu einer Berichterstattung entschlossen.

Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 080011101161

Titelfoto: David Inderlied