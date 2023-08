24.08.2023 10:32 Schüsse auf Bar in Kreuzberg! Großeinsatz der Polizei

Von Christoph Carsten

Berlin - In der Nacht zum Donnerstag feuerten Unbekannte Schüsse auf eine Bar am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg ab. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Eine Schussabgabe vor einem Lokal in Berlin-Kreuzberg löste am späten Mittwochabend einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Laut einer Mitteilung der Ermittlungsbehörde hatten Zeugen gegen 0.10 Uhr die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtetet hatten, wie mehrere Schüsse auf das Lokal an der Ecke Naunynstraße abgegeben worden waren. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um die Bar "No. 51" handeln. Es sollen mehrere Täter am Werk gewesen sein. Zum Motiv ist noch nichts bekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein einzelnes Projektil in der Hauswand der Bar gefunden. Bei der Fahndung nach möglichen Tätern im Nahbereich des Cafés kam ein Großaufgebot zum Einsatz. Berlin Crime Kreisliga-Spiel führt zu Keilerei: Bis zu 40 Personen umringen Streithähne Laut Polizeisprecher überprüften die Einsatzkräfte drei Männer in einem Auto. Zeugen zufolge könnten die Schüsse aus dem Geländewagen heraus abgegeben worden sein. Da die Beamten aber keine Schusswaffe in dem Wagen fanden, wurden die Männer zunächst wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Obwohl es sich um eine auch nachts sehr belebte Gegend handelt, wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

