Schwestern (10, 13) werden von Nachbar mit Dolch bedroht

Berlin - Zwei Kinder (10, 13) wurden in Neu-Hohenschönhausen von einem Mieter mit einem Dolch bedroht. Der 27-Jährige soll auch gedroht haben, ihren Vater zu töten.

Das SEK betritt das Wohnhaus, um den 27-jährigen Tatverdächtigen festzunehmen. © Dominik Totaro

Nach Angaben der Polizei soll der Mann am Dienstag gegen 14.20 Uhr zunächst einer 13-Jährigen im Treppenhaus des Gebäudes in der Straße Am Berl begegnet sein, ihr das lange Messer vorgehalten und die Drohung ausgesprochen haben.

Zeitgleich kam ihre zehnjährige Schwester nach Hause und traf ebenfalls auf den Verdächtigen, der auch ihr mit dem dolchartigen Gegenstand gedroht haben soll.

Daraufhin sollen beide Mädchen in die Wohnung ihrer Eltern geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Wohnung des 27-Jährigen lokalisieren und nahmen Geräusche daraus wahr, sodass ein richterlicher Beschluss eingeholt und das Spezialeinsatzkommando (SEK) nachgefordert wurde.

Kurz darauf habe der Verdächtige die Wohnung verlassen, sodass ihn das SEK festnehmen konnte. In der Wohnung wurden zwei Messer mit Klingenlängen von etwa 30 und 65 cm beschlagnahmt.

Nach Feststellung der Personalien und einer Gefährderansprache konnte der Mann in seiner Wohnung bleiben. Er muss sich nun wegen Bedrohung mit Waffen und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.