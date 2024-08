Streit in Neukölln eskaliert, dann wird es blutig

Berlin - Eine Schnittverletzung im Bereich des Halses hat ein 39-jähriger Mann bei einem Streit in Neukölln erlitten.

Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch mitteilte, ist es am Dienstagabend vor einem Lokal in der Herrmannstraße zum Streit gekommen.

Nach Angaben des Verletzten soll ihm ein Bekannter (46 Jahre alt) die Verletzung zugefügt haben.

Die Wunde konnte vor Ort ambulant behandelt werden.

Zur Tatwaffe machte die Polizei keine Angaben.