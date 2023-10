Streit unter jungen Männern eskaliert blutig: 23-Jähriger mit Messer verletzt

Polizisten nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren fest. © Morris Pudwell

Er gab zunächst an, am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr in Begleitung eines 26 Jahre alten Mannes am Blochplatz mit einer etwa zehnköpfigen Gruppe aneinandergeraten zu sein, teilte die Polizei mit.

Nach dem kurzen verbalen Streit soll es zu einem Gerangel gekommen sein, wobei der 23-Jährige mit einem Messer am Kopf verletzt worden sei, hieß es weiter. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den jungen Mann. Eine weitere ärztliche Behandlung lehnte er ab.

Nahe dem mutmaßlichen Tatort nahmen Polizisten den Angaben nach zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 21 Jahren fest und stellten ein Messer sicher. Der Rest der Gruppe flüchtete in Richtung Badstraße.

Weil der 23-Jährige und sein Begleiter später ihre Aussagen revidierten, konnten die beiden Tatverdächtigen nach Aufnahme ihrer Personalien wieder gehen.