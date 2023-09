18.09.2023 14:36 Suff-Einbrecher verwüstet Sozialeinrichtung: Festnahme!

Die Polizei hat am Montag einen Mann festgenommen, der in Berlin-Weißensee (Bezirk Pankow) in eine Sozialeinrichtung eingebrochen sein soll.

Berlin - Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Berlin-Weißensee (Bezirk Pankow) in eine Sozialeinrichtung eingebrochen sein soll. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest. (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa Ein Nachbar hatte in der Nacht zum Montag gegen 3.45 Uhr die Polizei zu dem Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bizetstraße alarmiert, teilte die Behörde mit. Die Einsatzkräfte nahmen den 35-jährigen Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Er soll mehrere Außen- und Innentüren sowie Fenster der Einrichtung beschädigt und Schränke durchwühlt haben. Außerdem soll er die Rollladen des Büros mit Graffiti besprüht haben. Die Polizisten ließen den 35-Jährigen pusten: Ein Alkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,6 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Ermittlung an das zuständigen Fachkommissariat überstellt.

