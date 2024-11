20.11.2024 15:23 Überfall in Wedding missglückt: Täter hatten drei und vier Promille!

Von Christoph Carsten

Berlin - Dieser Überfall ging in die Hose: In Berlin-Wedding hat die Polizei am Dienstagmittag zwei stark betrunkene Räuber (41 und 48) festgenommen. Bei den beiden Tatverdächtigen (41 und 48) zeigte das Messgerät ein etwas anderes Ergebnis an. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa Nach bisherigem Stand der Ermittlungen, forderten die Tatverdächtigen gegen 13.10 Uhr im U-Bahnhof Seestraße Bargeld von einem 41-Jährigen und einem 52-Jährigen, die am Bahnsteig warteten. Doch obwohl einer der Räuber dem älteren Mann dabei am Kragen packte, ließen sich die Überfallenen nicht einschüchtern und alarmierten die Polizei. Daraufhin ergriff das Duo die Flucht. Der 41-Jährige nahm die Verfolgung auf, wodurch Polizeikräfte die Tatverdächtigen wenig später festnehmen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab bei den Männern Werte von etwas mehr als drei und knapp vier Promille. Nach ihrer Festnahme wurden die Tatverdächtigen einem Fachkommissariat der Berliner Polizei überstellt. Dieses führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.

