Vater und Sohn in Görlitzer Park mit Messer attackiert und ausgeraubt

Berlin - Schon wieder ein brutaler Raubüberfall im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg ! Am Dienstagabend traf es einen 32-Jährigen und seinen Vater (52).

Immer wieder kommt es im Görlitzer Park in Kreuzberg zu Raubüberfällen und anderen Übergriffen. © Paul Zinken/dpa

Laut Informationen der Polizei saßen Vater und Sohn gegen 20.15 Uhr in der Grünanlage auf einer Wiese, als sie von zwei jungen Männern nach Zigaretten gefragt wurden.

Als beide verneinten, zog einer der Männer ein Messer und verlangte Bargeld. In der Folge soll der Messer-Mann den 52-jährigen Vater mit der Klinge am Schienbein verletzt haben. Den Stichen in Richtung Kopf konnte der Angegriffene ausweichen.

Der Vater stürzte zunächst, konnte dann aber aus dem Park fliehen. Der Sohn wurde jedoch von den Tätern am Weglaufen gehindert.

Die Männer durchsuchten dessen Jacke und Rucksack und flüchteten dann mit der Beute.

Die blutende Wunde des Vaters am Unterschenkel wurde vor Ort von herbeigerufenen Rettungskräften versorgt. Der Sohn blieb unverletzt.