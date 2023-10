Wegen des falschen Jobs? 24-Jähriger kassiert Knie ins Gesicht

Berlin - In Berlin-Kreuzberg hat ein 24-Jähriger am Dienstagnachmittag auf dem Weg zur Arbeit eine böse Überraschung erlebt.

Zur Attacke kam es, nachdem die beiden Männer aus der U-Bahn ausgestiegen waren. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, saß der Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts gegen 17.30 Uhr in der U6, als ihn ein anderer Fahrgast zunächst anstarrte und am Platz der Luftbrücke mit ihm aus der U-Bahn stieg.

Auf dem Bahnsteig fragte der Unbekannte den 24-Jährigen, wo er arbeite. Dann schlug er unvermittelt mit den Fäusten auf den Security-Mitarbeiter ein und trat ihm brutal das Knie ins Gesicht.

Der Angegriffene erlitt Verletzungen im Gesicht, unter anderem an einem Auge. Rettungskräfte brachten ihn daraufhin zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Warum genau, der Täter einfach zuschlug, ist unklar. Bei welcher Firma das Opfer der brutalen Attacke genau arbeitet, verriet die Polizei zunächst nicht.