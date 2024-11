Zugriff in Berlin: BKA nimmt mutmaßliches PKK-Mitglied fest

Berlin - Die Bundesanwaltschaft hat in Berlin ein mutmaßliches Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK festnehmen lassen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem türkischen Staatsangehörigen die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor. (Archivbild) © Christoph Schmidt/dpa

Zudem wurden zwei Wohnungen des Beschuldigten in Berlin und Oberhausen durchsucht, wie die oberste deutsche Anklagebehörde in Karlsruhe mitteilte.

Der Mann wurde demnach am Donnerstag durch Beamte des Bundeskriminalamtes festgenommen und einen Tag später dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Er ist nun in Untersuchungshaft.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem türkischen Staatsangehörigen die Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vor.

Seit 2014 soll er mehrfach als hauptamtlicher Kader der PKK tätig gewesen sein und dabei typische Aufgaben eines Sektorleiters wahrgenommen haben.

Er habe organisatorische, personelle und propagandistische Angelegenheiten für die Vereinigung koordiniert.