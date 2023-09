Zwei mutmaßliche Autodiebe auf frischer Tat ertappt

Berlin - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahm die Polizei in Berlin-Buckow zwei Männer auf frischer Tat fest, als sie versuchten, ein Auto zu stehlen.

Die zwei Verdächtigen wurden sofort festgenommen. (Symbolbild) © 123rf/rissix

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, soll sich der Vorfall am Dienstagabend kurz vor Mitternacht zugetragen haben. Die Beamten hatten am Otto-Wels-Ring einen 28-Jährigen und einen 36-Jährigen beobachtet.

Beide sollen den mutmaßlichen Diebstahl eines Pritschenwagens begangen haben. Der 28-Jährige fuhr den Pritschenwagen, an welchem er zuvor hantierte und dann einstieg. Der 36-Jährige begleitete ihn in einem Renault.

Die aufmerksamen Beamten nahmen sofort die Verfolgung auf und konnten die beiden Tatverdächtigen nach einem Fluchtversuch stellen.

Beide Autos wurden im Anschluss beschlagnahmt. Die Polizei fand darin Werkzeug, was zum Entwenden von Fahrzeugen benutzt wird. Beide Männer wurden festgenommen, und es wird nun geprüft, ob die Tatverdächtigen einem Haftrichter überstellt werden.