Endlich wieder Wasserspaß! Prinzenbad eröffnet Berliner Badesommer

Berlin - Als erstes Berliner Freibad startet das Prinzenbad in Kreuzberg heute in die Sommersaison.

Das Prinzenbad ist eines der beliebtesten öffentlichen Schwimmbäder Berlins und als einziges Kreuzberger Freibad im Sommer stark besucht. © Fabian Sommer/dpa

Das sehr beliebte und jährlich gut besuchte Bad hat dann von 7 bis 20 Uhr geöffnet.

Als Nächstes öffnen am Donnerstag, 1. Mai, die Bäder Am Insulaner, Olympiastadion, Wilmersdorf sowie das Strandbad Wannsee.

Am 3. Mai folgt das Sommerbad Gropiusstadt. Die weiteren Freibäder sind im Laufe des Mai und Anfang Juni dran. Wegen Sanierungen bleiben die Freibäder in Spandau, Mariendorf und Lichterfelde geschlossen.

Zusätzlich geheizt auf 22 Grad werden in dieser Saison ein Becken in Kreuzberg und im Freibad Wilmersdorf sowie zwei Becken im Sommerbad Seestraße in Wedding.