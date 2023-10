36-Jährige stirbt bei Brand in eigener Wohnung

Berlin - Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr nach Berlin-Köpenick gerufen. In einem Mehrfamilienhaus ist eine 36-Jährige bei einem Brand ums Leben gekommen.

Die 36-Jährige konnte nur noch tot aus ihrer Wohnung geborgen werden. (Symbolbild) © 123RF/sir270

Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, soll eine Anwohnerin Rauch in einem Mehrfamilienhaus in der Mahlower Straße bemerkt haben.

Die Feuerwehr drang um kurz nach 9 Uhr gewaltsam in die Wohnung ein.

Es wurden zuerst die brennenden Möbel gelöscht, ehe die Kameraden im Badezimmer den leblosen Körper einer 36-Jährigen entdeckten.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Mieterin noch in ihrer Wohnung. Andere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.