08.05.2024 16:08 1.370 Alarm in Bahnhofs-Shop: Hier rückt die Feuerwehr umsonst aus!

Am Mittwoch ist die Berliner Feuerwehr am S-Bahnhof Bellevue im Einsatz gewesen. Am Ende stellte sich die Situation aber als harmlos heraus.

Von Christoph Carsten

In diesem Bahnhofsshop war eine Nebelvorrichtung ausgelöst worden. © Berliner Feuerwehr "Viel 'Rauch', zum Glück aber kein Brand im S-Bahnhof Bellevue im Hansaviertel", schrieb die Feuerwehr am Nachmittag auf der Plattform X. Es habe sich um einen sogenannten Täschungsalarm gehandelt. Grund für den falschen Alarm war laut Feuerwehr eine Nebelvorrichtung in einem Bahnhofsshop, die aus noch ungeklärter Ursache ausgelöst worden war. Die Brandbekämpfer nahmen den Vorfall offenbar mit Humor. "Für uns also nur eine ungeplante 'Übung'", hieß es auf X.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr