Auto brennt in Neukölln: Brandstiftung vermutet

Berlin - Am heutigen frühen Montagmorgen hat in Berlin-Neukölln ein Auto gebrannt.

Ein Zeuge hatte gegen 4.15 Uhr das Feuer in der Selkestraße bemerkt und die Polizei alarmiert, wie diese mitteilte.

Immer wieder gehen nachts in Berlin Autos in Flammen auf. Die Polizei vermutet auch in diesem Fall Brandstiftung. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts ermittelt.