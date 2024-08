Autos brennen in Charlottenburg: LKA ermittelt

Berlin - In Berlin-Charlottenburg haben in der Nacht auf den Dienstag drei Autos gebrannt.

Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. © Morris Pudwell

Ein Anwohner hatte gegen 1.10 Uhr in einem Innenhof der Fasanenstraße Flammen an zwei geparkten VW (Tiguan und Polo) und an einem Müllcontainer bemerkt, teilte die Polizei mit.

Die alarmierte Feuerwehr habe die Brände löschen können, hieß es weiter.

Zudem beschädigte den Angaben nach die Hitze einen VW-Transporter.