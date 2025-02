17.02.2025 13:39 Autos in Stahnsdorf abgefackelt: 80 Menschen evakuiert

In Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind am Sonntagabend in unmittelbarer Nähe zwei Autos abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Von Christoph Carsten

Stahnsdorf - In Stahnsdorf (Potsdam-Mittelmark) sind am Sonntagabend in unmittelbarer Nähe zwei Autos abgebrannt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung. Der an der Straße geparkte Kleintransporter brannte zuerst. © Julian Stähle Zunächst meldeten Zeugen gegen 22.55 Uhr einen brennenden Transporter, der an der Potsdamer Allee geparkt war. Kurz darauf wurde in einer nahe gelegenen Tiefgarage ein Feuer an einem Mercedes entdeckt. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 80 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in der Nacht in einer Turnhalle untergebracht. Der Rettungsdienst behandelte zwei Frauen im Alter von 33 und 35 Jahren, bei denen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Der entstandene Sachschaden ist hoch, wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt. Das Feuer beschädigte neben den beiden Autos noch ein weiteres in der Tiefgarage. Die Polizei war mit mehreren Beamten vor Ort und suchte in der näheren Umgebung nach Tatverdächtigen, allerdings ohne Erfolg. Auch in einer Tiefgarage brannte es. © Julian Stähle Die Ermittlungen dauern an, zudem wurde Anzeige gestellt. Am frühen Morgen konnten auch die evakuierten Anwohner zurück nach Hause.

