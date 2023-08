01.08.2023 09:45 Autos vor Kinderklinik stehen in Flammen: War es Brandstiftung?

Auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch standen in der Nacht zum Dienstag mehrere Autos in Flammen. War es Brandstiftung?

Von Christoph Carsten

Berlin - Auf dem Parkplatz des Helios-Klinikums in Berlin-Buch standen in der Nacht zum Dienstag mehrere Autos in Flammen. War es Brandstiftung? Einsatzkräfte der Polizei suchten die Gegend rund um das Helios-Klinikum in Berlin-Buch nach möglichen Tätern ab. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa Laut Polizei fielen insgesamt acht Fahrzeuge dem Brand vor der Kinderklinik an der Schwanebecker Chaussee zum Opfer. Demnach waren die Kameraden der Feuerwehr gegen 4.15 Uhr in der Nacht verständigt worden. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar löschen, die Autos brannten jedoch zum größten Teil vollständig aus. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei glücklicherweise niemand. Zum Hintergrund des Feuers ist bislang nichts bekannt. Berlin Feuerwehreinsatz Chemikalien-Alarm in Berliner Hotel: Feuerwehr im Großeinsatz Laut Informationen der "B. Z." soll das Feuer jedoch an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen sein. Daher muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Demnach suchten Ermittler der Polizei die Gegend nach möglichen Tätern ab - jedoch ohne Erfolg. Auch Hubschrauber und eine Wärmebildkamera sollen zum Einsatz gekommen sein. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bisher noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Christophe Gateau/dpa