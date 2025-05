Balkone brennen lichterloh: Flammen greifen auf Dach und Wohnungen über

Berlin - Im Berliner Ortsteil Niederschönhausen sind zwei Balkone in Flammen geraten. Das Feuer hat sich nicht nur bis auf das Dach ausgedehnt.

Im Berliner Ortsteil Niederschönhausen ist am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. © Berliner Feuerwehr

Der Brand brach am frühen Freitagabend in der Waldstraße/Kuckhoffstraße in einem Mehrfamilienhaus aus, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer erstreckte sich über zwei im Dachgeschoss gelegene Balkone, die dazugehörigen Wohnungen. Auch die Dachkonstruktion brannte.

Die Bewohner brachten sich rechtzeitig selbstständig in Sicherheit, sodass niemand verletzt wurde.

Von zweier Drehleitern aus löschte die Feuerwehr die im Dach sitzenden Brandnester. Dazu mussten zunächst Teile der Dachdeckung abgenommen werden. Auch von innen wurde die Dachkonstruktion teils geöffnet, um eventuelle Glutnester mittels Wärmebildkameras aufzuspüren.

Nachdem der Brand vollständig gelöscht war, wurde das Gebäude mit einem Drucklüfter belüftet.