02.05.2025 07:43 Laube in Flammen: Nächtliches Feuer in Gartenkolonie

In Berlin-Heinersdorf stand in der vergangenen Freitagnacht eine Gartenlaube lichterloh in Flammen.

Von Laura Voigt

Berlin - In Berlin-Heinersdorf stand in der vergangenen Freitagnacht eine Gartenlaube lichterloh in Flammen.

Niemand wurde bei dem Brand verletzt. © X/Berliner Feuerwehr Als die Feuerwehr gegen 22.50 Uhr bei der Laube in der Tino-Schwierzina-Straße eintraf, stand diese bereits komplett in Flammen. Die Einsatzkräfte leitete sofortige Maßnahmen ein, um ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude und Gärten zu verhindern. Während der Löscharbeiten mussten mehrere Druckgasbehälter aus der Laube in Sicherheit gebracht und gekühlt werden. Berlin Feuerwehreinsatz Schock beim Abendessen: Gäste müssen vor Feuer in Restaurant-Küche fliehen Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar. Die Feuerwehr war mit 29 Einsatzkräften für circa eine Stunde vor Ort. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizei.

Titelfoto: X/Berliner Feuerwehr