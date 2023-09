30.09.2023 08:51 Brand am Tempelhofer Feld: Feuerwehr findet toten Menschen

Bei einem Brand am Tempelhofer Feld in Berlin ist am Freitagabend ein Mann gestorben.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem Brand am Tempelhofer Feld in Berlin ist am Freitagabend ein Mensch gestorben. Warum das Feuer am Tempelhofer Feld am Freitagabend ausbrach, ist noch unklar. © Bernd von Jutrczenka/dpa Wie die Feuerwehr am Samstagmorgen auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, soll das Feuer in einer Obdachlosen-Schlafstätte ausgebrochen sein. Die herbeigerufenen Brandbekämpfer stießen vor Ort auf eine leblose Person. Zur Identität des toten Menschen und zur Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt. Berlin Feuerwehreinsatz Berlin-Spandau: Einfamilienhaus in Flammen - Zwei Einsatzkräfte verletzt! Die Feuerwehr war mit 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die weiteren Ermittlungen hat die Berliner Polizei übernommen.

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa