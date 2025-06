06.06.2025 15:15 Brand bei Entsorgungsbetrieb in Buch: Müll auf Förderband fängt Feuer

In einer Müllverwertungsanlage in Berlin-Buch sind am Freitag Abfallstoffe in Brand geraten. Inzwischen ist das Feuer größtenteils gelöscht.

Von Christoph Carsten

Berlin - In einer Müllverwertungsanlage im Berliner Ortsteil Buch waren am Freitagvormittag Abfallstoffe in Brand geraten. Mehrere Menschen wurden leicht verletzt. Alles in Kürze Brand in Müllverwertungsanlage in Berlin-Buch

Müll auf Förderband fing Feuer

Vier Mitarbeiter erlitten leichte Verletzungen

Feuerwehr löschte den Brand

80 Kräfte im Einsatz Mehr anzeigen Die Berliner Feuerwehr war am Freitag mit rund 80 Kräften in Buch im Einsatz. © Thomas Peise Die Feuerwehr war laut eigener Mitteilung ab 11.37 Uhr in dem Betrieb an der Straße Am Vorwerk im Einsatz. Demnach hatte in einer Betriebshalle Müll auf einem Förderband Feuer gefangen. Von dort breitete sich der Brand auf Teile des Gebäudes und der Förderanlage aus, von der aus der angelieferte Abfall in einen Müllbunker transportiert wird. Die Feuerwehr konnte den Brand inzwischen löschen. Aktuell laufen noch die letzten Nachlöschmaßnahmen. Außerdem wird der betroffene Bereich gründlich kontrolliert und belüftet. Berlin Feuerwehreinsatz Biomasse brennt in Heizkraftwerk in Wittenau: Brandursache geklärt Vier Mitarbeiter der Müllverwertungsanlage erlitten leichte Verletzungen durch den eingeatmeten Rauch. Der Rettungsdienst betreute diese vor Ort, ins Krankenhaus musste aber niemand. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften vor Ort und hatte außerdem Unterstützung durch die Freiwillige Feuerwehr. Die genaue Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Titelfoto: Thomas Peise