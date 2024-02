Brand in Berliner Kneipe: Keller in Flammen!

Berlin - In Treptow-Köpenick ist in einem Keller einer Kneipe ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr steht an der qualmenden Kneipe in Berlin. © Morris Pudwell

Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen TAG24 auf Anfrage sagte, brannten zahlreiche Gegenstände im Untergeschoss an der Ecke Edisionstraße/Helmholzstraße am Donnerstag gegen 21.40 Uhr.

Den Angaben zufolge waren 30 Einsatzkräfte vor Ort, die den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnten.

Ersten Informationen nach wurden mindestens 15 Menschen von den eingetroffenen Rettungskräften untersucht.