Brand in Charlottenburg: Mehrere Bewohner und drei Katzen gerettet!

Die Feuerwehr rückte zu einem Brand nach Charlottenburg-Wilmersdorf an. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Brandbekämpfer mitteilten, stand in der gestrigen Sonntagnacht eine Wohnung im vierten Geschoss eines Hauses in der Philippistraße in Flammen.

Zwar bestand die Gefahr, dass das Feuer auf die Dachkonstruktion übergreift. Dies konnte jedoch rechtzeitig verhindert werden.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand von außen mittels einer Drehleiter und gleichzeitig von innen.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten sich selbst in Sicherheit bringen und wurden nach einer Versorgung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere 15 Menschen und drei Katzen wurden in Sicherheit gebracht und fanden Unterschlupf in einem bereitgestellten Bus, wo sie von der Polizei betreut wurden.