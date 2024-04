14.04.2024 08:17 Brand in Gartenanlage: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Berlin-Pankow Schlimmeres verhindert.

Von Christoph Carsten

Berlin - Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat in der Nacht zum Sonntag bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Berlin-Pankow Schlimmeres verhindert. Die Berliner Feuerwehr war in der Nacht in Pankow im Einsatz. © Morris Pudwell Das Feuer war gegen 2.20 Uhr in einer Laube in der Kleingartenanlage "Bornholm II e.V." an der Straße "Esplanade" ausgebrochen. Fotos zeigen eine lichterloh brennende Gartenlaube, der Nachthimmel ist rot erleuchtet. Weil die Brandbekämpfer der Berliner Feuerwehr schnell vor Ort waren, konnte ein weiteres Übergreifen der Flammen glücklicherweise unterbunden werden. Die Feuerwehr war mit mehr als 20 Kräften im Einsatz. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Ein Fachkommissariat der Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Morris Pudwell