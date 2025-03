16.03.2025 15:06 Stark verraucht: Feuer in thailändischem Restaurant

In einem Restaurant in der Cicerostraße in Berlin-Wilmersdorf ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - In einem Restaurant in Berlin-Wilmersdorf ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. © Morris Pudwell Wie die Feuerwehr mitteilte, brannten gegen Mitternacht Einrichtungsgegenstände im Erdgeschoss eines fünfstöckigen Wohn- und Geschäftsgebäudes in der Cicerostraße. Die Einsatzkräfte konnte sich Zugang zur Küche des thailändischen Lokals verschaffen und das Feuer rasch löschen. Das Restaurant wurde dabei aber stark verraucht, wie es hieß. Nach eigenen Angaben war die Berliner Feuerwehr mit 20 Kräften vor Ort und konnte die Einsatzstelle nach rund einer Stunde an die Polizei übergeben.



Titelfoto: Morris Pudwell