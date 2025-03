20.03.2025 10:55 Brand in Tiefgarage in Wittenau: Schwerverletzter wehrt sich gegen Rettung

Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Berlin-Wittenau ist am späten Mittwochabend ein Mensch schwer verletzt worden.

Von Christoph Carsten

Berlin - Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Berlin-Wittenau ist am späten Mittwochabend ein Mann schwer verletzt worden. Seine Rettung gestaltete sich als schwierig. Die Feuerwehr war mit 67 Kräften in Wittenau im Einsatz. © Berliner Feuerwehr Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer gegen 20.54 Uhr in einer Garage am Eichborndamm aus. Einsatzkräfte vor Ort konnten durch rasches Handeln verhindern, dass sich der Brand noch weiter ausbreitete. In der Tiefgarage befand sich laut Mitteilung der Polizei ein Mann, der eine Rauchgasvergiftung erlitten hatte. Als die Rettungskräfte ihn versorgen wollten, leistete er jedoch Widerstand und musste von Polizisten überwältigt werden. Berlin Feuerwehreinsatz Kellerverschläge in Neukölln in Flammen: War es Brandstiftung? Dann wurde der Mann mit einer Rettungshaube der Feuerwehr ins Freie gerettet und in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Seine Identität konnte noch nicht geklärt werden. Da die Tiefgarage, die noch dazu mit mehreren Hauseingängen verbunden ist, stark verraucht war, musste der gesamte Bereich umfangreich belüftet und kontrolliert werden. Nach etwa zwei Stunden konnten die 67 Kräfte vor Ort ihren Einsatz beenden. In der Tiefgarage entstanden unter anderem Schäden an den Versorgungsleitungen. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Erstmeldung um 9.18 Uhr, zuletzt aktualisiert um 10.54 Uhr.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr