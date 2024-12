26.12.2024 14:16 Brand in Wilmersdorfer Flüchtlingsunterkunft: Feuerwehr muss am zweiten Weihnachtstag ausrücken

In einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf ist am zweiten Weihnachtstag ein Feuer ausgebrochen.

Von Denis Zielke

Berlin - In einer Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge an der Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf ist am zweiten Weihnachtstag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte die brennenden Möbel schnell löschen. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa Es habe am frühen Vormittag in einem Zimmer im Erdgeschoss eines zehnstöckigen Hotels gebrannt, teilte die Feuerwehr mit. Die Einsatzkräfte konnten die Möbel in dem zum Zeitpunkt des Einsatzes menschenleeren Raum schnell löschen. Eine Person erlitt den Angaben zufolge leichte Brandverletzungen. Rettungskräfte kümmern sich um sie. Im Anschluss kam der Verletzte in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kontrollierte und belüftete das Hotel. Insgesamt waren 48 Kräfte etwa eine Stunde vor Ort im Einsatz.

