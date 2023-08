21.08.2023 16:31 Brand nach Explosion in Wohngebiet: Jetzt ermittelt die Polizei

Nach einer Explosion ist am Sonntagabend in einem Einfamilienhaus in Brieslang (Landkreis Havelland) ein Feuer ausgebrochen.

Von Christoph Carsten

Brieselang - Erst ein lauter Knall, dann stieg Rauch auf: Nach einer Explosion ist am Sonntagabend in einem Einfamilienhaus in Brieslang (Landkreis Havelland) ein Feuer ausgebrochen. Ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in Brieselang (Landkreis Havelland) hat am Sonntagabend zu einem Feuerwehreinsatz geführt. © Julian Stähle In dem Haus an der Grimmstraße hatte sich laut Polizei gegen 20.30 Uhr eine Verpuffung ereignet. In der Folge kam es zu einem Brand im Keller des Gebäudes. Die eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer löschen und ein weiteres Übergreifen der Flammen verhindern. Ein Hausbewohner erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden liegt bei mehreren 10.000 Euro. Wie es zu der Explosion kam und ob im Keller explosive Stoffe gelagert waren, ist noch unklar. Durch die heftige Explosion wurden Scheiben und Fenster aus ihrer Verankerung gerissen. © Julian Stähle Die Polizei erstattete Anzeige wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Die Kriminaltechnik soll diesbezüglich die Spuren untersuchen.

Titelfoto: Julian Stähle