Brandnacht auf der Sonnenallee: Feuerwehr in Neukölln im Dauereinsatz

Berlin - Die Brandserie in Berlin-Neukölln reißt nicht ab! Mehrfach mussten Polizei und Feuerwehr erneut in der Nähe der Sonnenallee ausrücken.

In der Neuköllner Mittelstraße brannte neben einem Möbelstück unter anderem ein bislang unidentifizierter Gegenstand. © Morris Pudwell

Demnach habe es dort Sonntagfrüh zwischen 3.25 Uhr und 6.15 Uhr insgesamt neunmal an verschiedenen Stellen gebrannt, teilte die Behörde am Montag mit.

Laut Polizei legten demnach bislang unbekannte Täter größtenteils Feuer an Müllcontainern in Hinterhöfen. Zudem brannte es auch an einem Motorrad, an einem doppelten Kellerabteil aus Holzverschlägen und im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses

Die alarmierte Feuerwehr konnte Flammen erfolgreich löschen.

Insgesamt seien eine Kawasaki, mehr als 20 Fahrräder und zwei Fenster eines Mehrfamilienhauses beschädigt worden, hieß es.

Verletzt wurde den Angaben nach glücklicherweise niemand.

In der Nacht zum Montag sei es nach ersten Erkenntnissen erneut zu Bränden gekommen. Demnach standen gegen 1.50 Uhr in der Mittelstraße mindestens ein Möbelstück und ein bislang unidentifizierter Gegenstand in Flammen. Auch hier konnte die Feuerwehr die Brandstellen löschen.